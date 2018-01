OCMW-diensten verhuizen naar gemeentehuis 02u26 0

De sociale dienst en administratieve zetel van het OCMW verhuizen naar het gemeentehuis. De vergaderingen van de beleidsorganen zoals de OCMW-raad zullen eveneens vanaf deze maand plaatsvinden in het gemeentehuis. "Vanaf dan zitten nagenoeg alle diensten, zowel de ondersteunende als de klantgerichte, in geïntegreerde teams onder één dak. Het aanbod voor ouderen en thuiszorg groeperen we op een logische en transparante manier op onze zorgcampus aan de Kwakkelenberg", legt OCMW-voorzitter Theo Boel uit. "Op één locatie bieden we dan zowel ons residentieel aanbod aan, namelijk het woonzorgcentrum met kortverblijf en de serviceflats, als onze andere dienstverlening gericht op ouderen in de thuissituatie. Het plaatje wordt compleet met het Lokaal Dienstencentrum dat dit jaar nog van start gaat." Om de verhuis zo goed mogelijk te laten verlopen is het OCMW gesloten op maandag 15 januari. (AVH)