Nu ook online kinderopvangwijzer 04 mei 2018

Voortaan kan wie op zoek is naar een opvangplaats is voor zijn zoon of dochter in Duffel, daarvoor terecht op het Digitaal Loket Kinderopvang. Op die zoekmachine kan je snel opvang vinden op maat van je kind. "Om ouders te helpen, brengen we alle kinderopvangmogelijkheden in onze gemeente in kaart. Dat gebeurde tot nu toe aan de hand van een papieren kinderopvangfolder die jaarlijkse geüpdatet werd. Vanaf nu bieden we ook een Digitaal Loket Kinderopvang aan. Op deze webpagina kunnen ouders via verschillende zoekfuncties en filters kinderopvang op maat terugvinden. En dit zowel voor opvang tijdens het schooljaar, als tijdens de vakantieperiodes. Uiteraard kan je ook nog steeds terecht bij het vrijetijdsloket in het gemeentehuis", aldus schepen van Gezinnen An Verlinden. Het loket is terug te vinden via www.kinderopvangwijzer.be/duffel. (WVK)