Nieuwe politieke partij heet 'Team 2570' 11 mei 2018

'Team 2570', zo heet het nieuwe politieke project van de twee Duffelse sp.a-vrouwen Petra Jacobs en huidig schepen An Verlinden. "Wij willen met 'Team 2570' alle geëngageerde krachten bundelen die van Duffel een warme, solidaire en veilige thuishaven willen maken. Ons uitgangspunt is een comfortabel leven en gelijke kansen voor alle Duffelaars", aldus het duo. "'Team 2570' wil vernieuwend zijn en stapt daarom af van de traditionele partijpolitiek. We werken meer volgens het principe van de burgerbewegingen: iedereen die solidariteit en daadkracht hoog in het vaandel draagt, kan meedoen."





Jacobs (47) is loketbediende bij de mutualiteit en raakte bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen niet verkozen, Verlinden (40) werd schepen van welzijn en gelijke kansen, gezinnen en jeugd, wonen, administratieve vereenvoudiging, digitalisering en automatisering.





Wie meer info zoekt of zich wil aansluiten, kan terecht op: www.team2570.be (EDT)