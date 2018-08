Nieuwe partij VolksLiga wil orde op zaken stellen 16 augustus 2018

02u36 0 Duffel De gemeente Duffel is sinds kort een politieke partij rijker: VolksLiga. Deze onafhankelijke partij zag eerder het levenslicht in Mechelen. Net als in de Dijlestad is het de ambitie om bij de gemeenteraadsverkiezingen minstens een zetel binnen te halen.

"Bij de andere partijen gaan deze gemeenteraadsverkiezingen van oktober over het veilig stellen van hun postjes. Nochtans staat Duffel tijdens de piekuren stil, is het niet echt financieel aantrekkelijk wonen en lijkt men het sluikstorten niet de baas te kunnen. Het wordt tijd dat de dossiers aangepakt worden in plaats van dat ze blijven aanslepen", zegt lijsttrekker Mike Van den Boogaert. Van den Boogaert omschrijft zijn lijst als de eerste politieke partij met inhoud en wil tegen oktober een volwaardig programma ontwikkelen.





Sympathisanten

Het is niet geheel toevallig dat Mechelaar Henning Van Duffel, oprichter van VolksLiga, ook in Duffel bondgenoten heeft gevonden. "De gemeente ligt mij na aan het hart. Zoals mijn achternaam doet vermoeden, heb ik ook wel degelijk familie en kennissen in deze gemeente wonen. Ik ken de gemeente en sommige dossiers relatief goed, maar het is niet aan mij om te beslissen wat in Duffel moet veranderen", zegt Van Duffel.





VolksLiga Duffel zoekt nog actief naar sympathisanten die de lijst mee willen ondersteunen of verkiezingsborden willen plaatsen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. (AVH)