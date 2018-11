Nieuwe burgemeester en schepenen kennen hun bevoegdheden Antoon Verbeeck

16 november 2018

13u56 0 Duffel De coalitie van N-VA en CD&V heeft de gemeentelijke bevoegdheden verdeeld. Zo zal nieuwe burgemeester Sofie Joosen (N-VA) onder andere over de financiën van de gemeente en het sportbeleid waken. De bevoegdheden onderwijs, cultuur en feestelijkheden behoren tot het takenpakket van eerste schepen Lili Stevens (CD&V).

Naast de financiën en het sportbeleid ontfermt Joosen zich over de algemene coördinatie, veiligheid en het dierenwelzijn in de gemeente. Stevens krijgt als bevoegdheden cultuur, onderwijs, senioren, bibliotheek, naschoolse vorming, wijkwerking, toerisme en feestelijkheden. Tweede schepen Dirk Broes (N-VA) is als schepen verantwoordelijk voor de burgerlijke stand en bevolking, jeugd, lokale economie en middenstand, land- en tuinbouw, communicatie, begrafeniszorg en erediensten. Jos Hellemans (CD&V) staat in voor de bevoegdheden openbare werken, mobiliteit, patrimonium, technisch centrum, waterbeheer en onderhoud publiek domein. In januari 2021 wordt hij opgevolgd door zijn partijgenote Ann Van Winkel.

Ook bij N-VA wordt een mandaat gedeeld. Theo Boel wordt schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, sociale huisvesting, personeel en administratieve vereenvoudiging en digitalisering. Isabel Glorie neemt in januari 2021 zijn schepenambt over. Voorzitter van het Bijzonder Comité en schepen van het OCMW-beleid, sociale economie, welzijn en gelijke kansen, gezinnen, wonen en noord-zuid beleid wordt Luc Van Houtven (CD&V).

“Ik ben heel fier dat ik deze sterke ploeg mag aankondigen. Het zijn stuk voor stuk supergemotiveerde mensen die de volgende zes jaar hun beste beentje gaan voorzetten voor onze Duffelaars”, zegt Joosen. “Het is een goede mix tussen jonge en wat oudere bestuurders, nieuwe frisse ideeën en ervaring, en ook tussen man en vrouw. We beginnen de legislatuur met vier mannen en twee vrouwen maar eindigen met een omgekeerde verhouding. Jongeren en vrouwen in uitvoerende functies? In Duffel maken we dat waar.”