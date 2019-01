Nieuwe aanbestedingsronde van gymhal nodig na twee mislukte pogingen Antoon Verbeeck

29 januari 2019

17u09

Het gemeentebestuur van Duffel gaat een nieuwe aanbestedingsronde opstarten voor de bouw van de nieuwe gymhal aan het sportcentrum. Eerdere aanbestedingen voor de bouwopdracht waren onsuccesvol, met in totaal één offerte ver boven de raming.

Gemeenteraadslid en voormalig schepen Staf Aerts van oppositiepartij Groen vroeg op maandagavond naar een stand van zaken over de gymhal. “Een eerste poging tot aanbesteding leverde geen enkele offerte op. De tweede poging tot aanbesteding leverde slechts één offerte op. Helaas bedroeg deze offerte 1.656.638,81 euro. Dit betekent fors meer dan de raming, het beschikbare budget en het grensbedrag van de plaatsingsprocedure, maximum 750.000 euro. Het overschrijden van het grensbedrag van de plaatsingsprocedure betekent meteen ook dat een gunning binnen deze procedure onmogelijk was.” Op 3 december 2018 besliste het schepencollege, met Aerts als schepen, dan ook om de opdracht niet te gunnen en de procedure later eventueel opnieuw op te starten. Aerts polste tijdens de gemeenteraad bij de nieuwe meerderheid wat het nu van plan is.

“Dit dossier wordt verdergezet”, reageert burgemeester Sofie Joosen (N-VA), die in Duffel bevoegd is voor het sportbeleid. “De nieuwe bestuursploeg heeft hier ook al de nodige stappen voor ondernomen. Er komt een nieuw bestek en raming, ook OGK zal nog betrokken worden bij dit nieuwe ontwerp. Eens de gemeenteraad groen licht heeft gegeven, kunnen we starten met een nieuwe aanbestedingsronde. Of dit meer inschrijvingen zal opleveren, valt uiteraard af te wachten.” Joosen bevestigt dat de gemeente nog steeds dit jaar wil starten met de bouw van de gymhal.