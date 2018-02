Nieuw buurthuis op maat van kinderen 14 februari 2018

02u40 0

De gemeente opende vorige week in samenwerking met de Volkswoningen van Duffel een buurthuis voor kinderen en jongeren in functie van het jeugdopbouwwerk. Sinds 2013 organiseert de gemeente sport- en spelactiviteiten in en rond de sociale woonwijken in Duffel. Met dit mobiele vrijetijdsaanbod bereiken ze kinderen en jongeren uit de wijken rond de Acacialei en Hogevelden. Het buurthuis biedt een vrijetijdsaanbod op maat van de kinderen en jongeren uit de wijken. Ook andere jongeren zijn welkom.





"In het buurthuis kunnen de kinderen samen spelen en activiteiten doen. Voor de jongeren zijn er vaste instuif-momenten. Dit steeds onder begeleiding van onze jeugdopbouwwerker. Natuurlijk mogen ook de ouders en buurtbewoners tijdens de activiteiten eens een kijkje komen nemen", zegt An Verlinden (sp.a), schepen van Jeugd. Het buurthuis ligt in de Lindenlei en is open op woensdag en vrijdag. (AVH)