Netebrug krijgt onderhoudsbeurt tijdens nachten Antoon Verbeeck

19 maart 2019

11u16 0 Duffel Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal tijdens de nachten van 21, 24 en 25 maart onderhoudswerken uitvoeren op de Netebrug in Duffel. De voegen in het wegdek van de brug zijn versleten en aan vernieuwing toe. Tijdens de werken kan het verkeer op de brug steeds beurtelings over één rijstrook passeren in beide richtingen.

Op donderdagnacht 21 maart worden er voorbereidende werken aan het asfalt uitgevoerd. Tijdens de nachten van zondag 24 en maandag 25 maart worden de brugvoegen zelf vernieuwd. “Om de impact van de herstellingswerken op het verkeer zo minimaal mogelijk te houden, voert de aannemer de werken ’s avonds en ‘s nachts uit, van 20 tot 6 uur. Dit betekent dat het verkeer tijdens de drie nachten afwisselend over één rijstrook moet. Om dit vlot te laten verlopen, plaatst de aannemer tijdelijke verkeerslichten aan de brug. De verkeerslichten aan het kruispunt nabij het gemeentehuis worden op oranje knipperlichten gezet, zodat ze geen bijkomende opstopping kunnen veroorzaken”, deelt Jef Schoenmaekers van AWV Antwerpen mee.

Fietsers kunnen tijdens de asfalteringswerken gewoon over het fietspad. Tijdens de voegwerken aan de rijstrook naast het fietspad en het fietspad zelf, moeten de fietsers op de rijbaan en moeten zij dus ook de verkeerslichten respecteren. “Een alternatief is om met de fiets aan de hand over het voetpad aan de overkant te gaan”, klinkt het. Werken aan brugvoegen zijn volgens het AWV zeer weersgevoelig. “Bij regen of te lage temperaturen kunnen ze niet plaatsvinden en kan de planning nog wijzigen.”