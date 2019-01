Natuurpunt Oude Spoorweg ontvangt de Groene Pluim Antoon Verbeeck

15 januari 2019

Afgelopen zaterdag reikte Groen Duffel tijdens haar nieuwjaarsreceptie de Groene Pluim uit aan Natuurpunt Oude Spoorweg. De Groene Pluim is een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt door Groen Duffel aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk maakt op het vlak van duurzaamheid of sociaal leven. Bij deze Groene Pluim hoort ook nog een bedrag van 250 euro. Bovendien krijgt Natuurpunt ook de helpende handen van de zes groene gemeenteraadsleden, want zij engageren zich om minstens een halve dag mee natuurwerken te gaan uitvoeren.