N-VA vervolledigt top 3 kieslijst 30 januari 2018

OCMW-voorzitter Theo Boel en schepen Rita Bellens staan opnieuw op de kieslijst van hun partij N-VA. Boel zal de tweede plaats op de lijst innemen, Bellens de derde plaats. N-VA maakte eerder al bekend dat Vlaams Parlementslid en schepen Sofie Joosen de lijst in Duffel zal trekken en kandidaat-burgemeester is. Huidig burgemeester Marc Van der Linden wordt de lijstduwer. "We hebben de voorbije legislatuur een heel mooi traject gelopen. Theo en Rita hebben dat mee vorm en richting gegeven", zegt Joosen. (AVH)