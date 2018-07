N-VA lanceert vier nieuwe kandidaten 04 juli 2018

Op de verkiezingslijst van N-VA Duffel zullen al zeker vier politieke nieuwkomers terug te vinden zijn. Kristoff Van Genechten, werkzaam als onderwijscoördinator en in zijn vrije tijd acteur van het Garageteater en badmintontrainer bij BC Duffel, zal de veertiende plaats innemen. Op de vijftiende plaats komt Yvi de Boer, volgend seizoen speelster van de nieuwe vrouwenvoetbalploeg van KFC Duffel. Gert Heyselberghs staat op plaats zestien. Gert is leraar in Duffelse school Ter Elst, veteraan bij VV Duffel en vader van de vier broers die tijdens de Ballonnekesstoet op het Ros Beiaard zitten. Op de twintigste plaats komt Brigitte Vandenbussche, adviseur bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en lid van het oudercomité van basisschool 't Kompas. "Met deze vier sterke en gemotiveerde Duffelaars bouwen we verder aan een zeer sterke lijst voor 14 oktober", aldus een tevreden lijsttrekker Sofie Joosen. (AVH)