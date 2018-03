Muzikant De Nieuwe Snaar maakt politiek debuut 19 maart 2018

02u35 0 Duffel De Duffelse muzikant Kris De Smet (63) staat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Groen.

De Smet, medeoprichter van De Nieuwe Snaar en gewezen cultuurfunctionaris van de gemeente, maakt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen meteen zijn debuut in de politiek. "Zes en drie jaar geleden kwam de vraag om op een lijst te staan. Ik had het toen nog te druk met De Nieuwe Snaar. Het leek me niet fair tegenover de kiezer om bij een positief verkiezingsresultaat omwille van tijdsgebrek een mandaat te weigeren. Ik ben dus nooit lid geweest van een partij, tot nu. Al moet ik mijn lidgeld nog betalen", knipoogt De Smet. "De tijd lijkt me nu wel rijp. Groen Duffel heeft de laatste jaren een mooi palmares opgebouwd, zoals de renovatie van Cinema Plaza, het openstellen van trage wegen en het fietsbeleid. Bovendien heb ik altijd de groene gedachte gesteund. Ik ben zelf al jaren vegetariër, hou van joggen door de natuur en mag mezelf een goede sorteerder noemen."





Swingende bib

Een swingende bib, het dossier van Cinema Plaza en het openbaar maken van de groene zone rond de spaarbekkens van Waterlink staan op De Smets agenda. "Ik wil niet alleen steunen vanaf de zijlijn en sta dus met veel enthousiasme op de lijst van Groen Duffel", klinkt het. De Smet zal samen met cultuurschepen Nora Bertels de lijst van Groen duwen. Lijsttrekker wordt schepen Staf Aerts. (AVH)