Muziekensemble Affiatamento viert 15de verjaardag met jubileumconcert Antoon Verbeeck

29 januari 2019

Het muzikaal ensemble Affiatamento uit Duffel viert op 23 maart haar vijftiende verjaardag met een jubileumconcert. Het programma van het concert gaat van licht klassiek en opera tot bekende nummers. “Met onze eerder ongewone bezetting van instrumenten, repeteren we al vijftien jaar op zaterdagochtend in de Kunstfabriek in Duffel”, zegt Karl De Dobbelaere, voorzitter van Affiatamento. “Wij zijn ontstaan uit een fluitklas van ongeveer tien leerlingen die bij elkaar kwamen voor het jaarlijks slotconcert van de muziekschool. Het was een leuke bende die besloot om verder samen te spelen en zijn dan gestart met wekelijkse repetities. Ondertussen zijn we met twintig muzikanten van alle leeftijden en is ons ensemble versterkt met basklarinet, piano en drum.” Het jubileumconcert vindt plaats om 19.30 uur in zaal Covabe, Stationsstraat 2. Alle informatie is terug te vinden op www.affiatamento.be