Muggenbergpark krijgt trainingstoestel 27 juni 2018

In het Muggenbergpark is gestart met de bouw van het eerste trainingstoestel op een buitenlocatie in Duffel. "Er is een enorme trend om buiten te bewegen, individueel en in groep. De plaatsing van aantrekkelijke toestellen in een groene omgeving moet Duffelaars aanzetten om nog meer te gaan bewegen. In samenspraak met de Duffelse adviesraden kozen we voor het Muggenbergpark als locatie, in de nabijheid van de parking aan de Hondiuslaan", zegt schepen van Sport Sofie Joosen (N-VA). De toestellen zijn ontworpen met regelbare weerstand waardoor iedereen kan trainen volgens individuele behoeften. (AVH)