Motorrijder geflitst aan 159 kilometer per uur 18 april 2018

De politie van Bodukap heeft in Duffel het rijbewijs ingetrokken van een motorrijder. De man werd op de Waarloossteenweg geflitst aan 159 kilometer per uur, waar een maximum toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur geldt. Omdat hij maar liefst 89 kilometer per uur te snel reed, werd zijn rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen. Hij riskeert binnenkort een bijkomend rijverbod en een geldboete tot 3.000 euro opgelegd door de politierechter. (TVDZM)