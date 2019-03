Miguel uit Guatemala verblijft week lang in Duffel: “Wennen aan het weer, maar wel lekkere chocolade” Antoon Verbeeck

13 maart 2019

Het Sint-Norbertusinstituut (SNOR) krijgt deze week bezoek van de Guatemalteek Miguel Pérez Morales (30 jaar). Miguel werkt in zijn land voor AFOPADI (Asociación de Formación para el Desarrollo Integral), een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. Hij wordt tijdens zijn verblijf bij allerlei projecten op SNOR en in de gemeente betrokken. Vandaag stond hij mee achter het fornuis met de derdejaars Voeding-Verzorging en maakte hij empanadas. “Dit is mijn eerste bezoek aan Europa. Voor ik naar Duffel kwam, ben ik eerst Brussel gaan bezoeken. Een leuke ervaring. Ik krijg hier heel veel respect van de mensen en iedereen is vriendelijk. Ook de Belgische chocolade smaakt me. Een van de zaken die mij opvallen, is dat jullie de voetgangers in het verkeer voorrang geven. In Guatemala gebeurt dat niet. Het was even wennen aan het tijdsverschil en het weer, maar ik ben heel blij dat ik hier ben”, lacht Miguel. Vanavond om 20 uur getuigt hij over zijn leven in Guatemala en zijn werk voor AFOPADI in de Duffelse bib.