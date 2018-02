Melanie bakt plantaardig én lekker ONDERNEEMSTER PAKT UIT MET GEZONDE TAARTEN ANTOON VERBEECK

22 februari 2018

02u51 0 Duffel Melanie Van Laethem (32) bewijst met haar bedrijfje Doli dat plantaardig en lekker in één zin passen. Begin deze maand begon ze met het bakken van plantaardige taarten, waarin ingrediënten als eieren, suiker, melk en boter wijken voor natuurlijke zoetstoffen, zaden en noten. "In onze regio is het niet simpel om een plantaardige taart te vinden. Ik ben dan maar zelf beginnen bakken."

Na twee kort opeenvolgende zwangerschappen besloot Melanie haar energieniveau op te krikken met de keuze voor plantaardig voedsel. Ondertussen is haar energieniveau naar eigen zeggen nog nooit zo hoog geweest en gelooft ze heilig in haar nieuw voedselpatroon. Sinds begin deze maand wil ze hier ook anderen van laten meegenieten en is ze gestart met het maken van plantaardige taarten.





"De mogelijkheden en smaken zijn eindeloos, maar toch is er een duidelijk tekort aan lekkere desserts die in de plantaardige filosofie passen. Er zijn een aantal plantaardig bakkerijen in ons land, maar dan moet je al richting Limburg, Antwerpen of Gent rijden. In onze regio is het niet zo makkelijk om een plantaardig taart te vinden. Ik ben ze dan maar zelf beginnen te maken", zegt Melanie.





Gluten en noten

Op haar website doli.be kan je kiezen uit drie creaties: een chocoladetaart, een frambozentaart en citroenkaastaart. De prijzen liggen tussen de 13 en 24 euro voor een taart. "Mijn taarten zijn het resultaat van mijn passie voor eten, koken en heel wat experimenteerwerk. Ik hou het nu op deze drie soorten, maar ik blijf natuurlijk verder creëren én proeven. Al mijn taarten zijn vegan, lactosevrij, glutenvrij, zonder soja en natuurlijk gezoet. Dat wil zeggen geen eieren, geen boter en geen melk, maar wel zaden, noten en kokos. De suikers heb ik vervangen door natuurlijke zoetstoffen (zoals dadels en esdoornsiroop, red.). Ik heb ook speciaal aandacht geschonken aan glutenintolerantie en notenallergie. Zo kan iedereen smullen."





Afhaalpunten

Voor de zoetebekken hun oordeel al klaar hebben: een verschil tussen de plantaardige taarten en hun 'klassieke' tegenhangers is niet te proeven. Melanies creaties vliegen dan ook als zoete... taartjes de deur uit. "Momenteel kunnen klanten hun bestelling nog bij mij in Duffel ophalen, maar op termijn wil ik afhaalpunten inrichten in steden als Mechelen en Antwerpen", legt Melanie uit. "Het gaat snel, misschien wel te snel. Gisteren heb ik de hele nacht zitten bakken om mijn bestellingen rond te krijgen. Je merkt toch dat hier zeker een markt voor bestaat en dat de mensen ook eens graag een lekker en gezonder dessert willen proeven en serveren."





Meer info op www.doli.be