Meer Locht, meer vreugde: LochtFest telt voortaan drie podia 03 augustus 2018

02u32 0 Duffel Het jaarlijks festival LochtFest aan domein De Locht pakt morgen en zaterdag uit met een derde podium. Op het podium Het Bos halen deejays hun beste dansplaten boven. De 17de editie van LochtFest heeft onder andere Milo Meskens, Level Six en 5napback als blikvangers.

LochtFest testte vorig jaar een derde podium uit. Het bleek zo'n succes te zijn dat het voortaan een vaste plaats krijgt in het programma van het festival. "Liefhebbers van house en techno zijn welkom aan ons nieuw podium Het Bos. We merken dat niet alle bezoekers in een tent willen feesten en de buitenlucht verkiezen. Met Het Bos bieden we ze nu een alternatief aan", zegt Bert Van Reeth, medeorganisator van LochtFest.





"We steken op vrijdagavond van wal met onze Afterwork Party, van 18 tot 1 uur in de feesttent. Je kan rechtstreeks van jouw werk afzakken naar het festivalterrein. Naast enkele eetkraampjes en de bar is ook onze cocktail lounge open die avond. De inkom is bovendien gratis."





"Op de line-up staan onder andere Milo Meskens, Sam Renascent, party-band Level Six, Studio Brussel filefuif DJ's Shizzle Le Sauvage en Double D, retro DJ A-TOM-X, MNM DJ's Freaquency en 5napback en regionale punkrock band F.O.D.. Voor de allerkleinsten is er kinderanimatie in de vorm van een ballonnenplooier, kinderdisco en springkastelen. Ieder jaar zijn er zo'n 7.000 tot 8.000 bezoekers. We verwachten dat we dit jaar opnieuw dit bezoekersaantal halen. De nodige maatregelen tegen het warme weer zijn getroffen, maar we vragen wel aan de bezoekers om voldoende te drinken en zich goed in te smeren." (AVH)