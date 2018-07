Man heeft bijna tweehonderd gram cannabis op zak 20 juli 2018

02u27 0 Duffel Mohamed B. riskeert een celstraf van een jaar en een geldboete van 8.000 euro. Hij werd in juni 2018 betrapt door de politie in Duffel.

"Hij was een jointje aan het roken. Bij verdere controle werd in zijn onderbroek een zakje gevonden met drie blokken cannabis. Alles samen kwam het neer op 194 gram", zei procureur des konings Lieselotte Claessens gisteren op zitting. Verder trof de politie nog twee gsm's aan. Buiten een sms werden geen bezwarende elementen aangetroffen. "Maar gelet op de aanzienlijke hoeveelheid drugs in zijn bezit was duidelijk dat meneer de drugs had gekocht met als doel deze te verkopen", ging Claessens verder.





Hevige tandpijn

Mohamed B. woonde de zitting niet bij, hij liet zich vertegenwoordigen door zijn raadsman. De man liet rechter Jessica Bourlet via de gevangenis weten dat hij 's nachts niet had kunnen slapen omwille van hevige tandpijn. Het bezit van de drugs werd door de verdediging niet betwist, de drugshandel daarentegen wel. Voor dat laatste was volgens hen namelijk geen enkel bewijs. "Mijn cliënt mocht zijn dochter van zijn ex niet zien en gebruikte de cannabis om zijn pijn te onderdrukken", aldus B.'s raadsman. Die kwam gisteren geen effectieve straf vragen, maar wel een straf met uitstel. "Mijn cliënt heeft een duidelijk probleem. Hij gebruikt al vijftien jaar drugs", besloot de raadsman. De rechter nam de zaak in beraad, volgende week volgt een vonnis.





(TVDZM)