Man die ziekenhuispersoneel bedreigt, krijgt 6 maanden cel 11 augustus 2018

De 49-jarige Mohamed A. uit Willebroek moet zes maanden naar de gevangenis. De veertiger bedreigde het ziekenhuispersoneel van de psychiatrie van Duffel. "Ik word de grootste terrorist die jullie land ooit gezien heeft. Wacht maar af", riep de 49-jarige in mei 2018 verschillende keren naar een dokter en enkele verpleegkundigen. De man was er verplicht opgenomen voor zijn zware drugsproblematiek. De man begon het personeel te bedreigen na amper twee dagen van zijn verblijf. Het personeel kon beklaagde bedaren, maar het liet bij hen een zware indruk na. Er werd klacht ingediend en gisteren verscheen de man voor de rechter. Het parket eiste een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro effectief. Onder meer door zijn bijzonder zwaar strafregister. In totaal heeft hij al 7,5 jaar cel achter zijn naam staan. Ontkennen deed de man gisteren niet. De man zelf verklaarde aan de rechter dat hij geen eten kreeg en gefrustreerd raakte. "Toen ik na het douche geen sigaret kreeg, ben ik boos geworden. Ik wil alles doen om van de drugs af te geraken maar neem mijn sigaretten niet af", aldus de 49-jarige. De verdediging vroeg om de vrijspraak omdat er volgens hen geen sprake was van bedreiging. "Het was een ongelukkige en foute uitspraak die niet serieus genomen moet worden", besloot zijn raadsman. De rechter ging daar niet op in. De man kreeg zes maanden effectief. (TVDZM)