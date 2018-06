Mama's Jasje en Udo op Vlaanderen Feest! 06 juni 2018

02u47 0

Op het plein aan de Bruul in Duffel-Oost wordt op zaterdag 7 juli Vlaanderen Feest! gevierd. Mama's Jasje, de Vlaamse popgroep rond zanger Peter Van Laet, staat als hoofdact geprogrammeerd. "Vorig jaar gooiden we het over een andere boeg. We veranderden van locatie, gingen voor grotere artiestennamen en hadden meer aandacht voor het kinderprogramma, met alle succes van dien", zo zegt Walter Frederickx, voorzitter van de cultuurraad. Naast Mama's Jasje staan ook Laura Omloop, Soetkin en Udo op het podium. "Een veelbelovend programma, lijkt me. Zoals elk jaar zijn er eveneens verschillende Duffelse verenigingen die mee hun schouders zetten onder het gebeuren en gezellige drank- en eetstandjes voorzien", besluit schepen van Feestelijkheden Sofie Joosen (N-VA). Vlaanderen Feest! start om 19.30 uur. (AVH)