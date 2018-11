Maak je woning energiezuinig met onlinehulp IGEMO lanceert renovatietool ‘Mijn Warm Huis’ Antoon Verbeeck

08 november 2018

11u02 0

Streekintercommunale IGEMO lanceerde gisteren de online renovatietool ‘Mijn Warm Huis’. Hiermee wil het inwoners helpen bij het energiezuinig maken van hun woning. Aan de hand van enkele eenvoudige vragen berekent de tool het potentieel van de woning. Vervolgens kunnen inwoners aangeven wat ze wensen te verbeteren, rekening houdend met budget en woonwensen.

“Op basis van de gemaakte keuzes genereert de tool een overzichtelijk en gepersonaliseerd stappenplan met de geschatte investeringskosten per ingreep. Ook premies waarvoor burgers in aanmerking komen, worden weergegeven. Tot slot toont de tool ook aan welk positief effect een renovatie kan hebben op ons leefmilieu”, klinkt het. Gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek promoten gedurende vijf weken deze gratis tool bij hun eigen inwoners. In deze gemeenten is de tool raadpleegbaar via www.<naamgemeente.be/mijnwarmhuis. Geïnteresseerde inwoners uit de buurgemeenten kunnen gebruik maken van de tool via www.igemo.be/mijnwarmhuis.