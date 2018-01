Loopwedstrijd met fluo als dresscode 02u32 0 Aerts Dimitri Op de Beeck is klaar voor de Fluo Fun Run. Duffel Voor lopers met een opvallende outfit moet je op zaterdag in Duffel zijn. Daar vindt bij valavond de eerste editie van de Fluo Fun Run plaats, een vijf kilometer lange loopwedstrijd met fluo als dresscode.

"De gemeente heeft me ingeschakeld om in kader van het nieuwe evenement Warm IngeDuffeld een loopwedstrijd te organiseren. Samen met mijn vrouw Annelies De Bie en de vele vrijwilligers heb ik een ludiek en sportief evenement bedacht", zegt Dimitri Op de Beeck, die enkele jaren geleden de Sugar Run Uurloop organiseerde.





Leukste outfit

"Het parcours van de Fluo Fun Rin start en eindigt op het plein langs de Gustaaf Van der Lindenlaan en loopt door Duffel-West en langs de Netedijk. Deelnemers kunnen een InDuffelbon ter waarde van 25 euro winnen. Zo krijgen de snelste man en vrouw een bon, en ook de deelnemer en deelneemster die de leukste loopoutfit dragen. In die laatste categorie worden de winnaars pas volgende maand bekendgemaakt. Via de sociale media en onze hashtag krijgen ze eerst de kans om zoveel mogelijk likes te verzamelen. De outfit die het meest in smaak valt, wint."





De voorinschrijvingen zijn ondertussen afgesloten met 300 inschrijvingen. Op zaterdag kunnen zo'n 70 sportievelingen zich nog ter plaatse inschrijven aan 10 euro. De opbrengst van de Fluo Fun Run, die start om 17 uur, gaat naar school Ter Elst. (AVH)