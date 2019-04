Lokaal bestuur vraagt inwoners om in te schrijven op BE-Alert Antoon Verbeeck

11 april 2019

10u27 3

Het lokaal bestuur van Duffel vraagt aan haar inwoners om zich aan te sluiten bij BE-Alert, een alarmeringssysteem dat geregistreerde burgers verwittigt bij een noodsituatie. De overheid kan dan berichten sturen naar iedereen die zich heeft ingeschreven, zodat men heel snel de nodige info verkrijgt.

In Duffel zijn momenteel 1.166 op een totaal van ongeveer 17.500 inwoners ingeschreven op BE-Alert, zo’n 6 procent van de bevolking. Burgemeester Sofie Joosen (N-VA) ziet dat cijfer graag stijgen. “In noodsituaties is het verwittigen van de bevolking van groot belang. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk Duffelaars toetreden tot BE-Alert. Uiteraard hopen we dit alarmeringssysteem zo weinig mogelijk te moeten gebruiken, maar we willen zo goed mogelijk voorbereid zijn op eender welke noodsituatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld grote branden, overstromingsgevaar of het risico op elektriciteitsschaarste snel melden aan de mensen dankzij BE-Alert. Het kan dus echt van levensbelang zijn en daarom vragen we aan alle inwoners van Duffel om zich zo snel mogelijk te registreren.” De registratie via www.be-alert.be is volledig gratis.

Meer over Duffel