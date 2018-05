Lintsesteenweg krijgt 450 meter nieuwe riolering en nieuw wegdek 31 mei 2018

03u00 0 Duffel De Lintsesteenweg krijgt een nieuw wegdek en 450 meter aan nieuwe riolering. In de straat is er vanaf de Klokkestraat tot aan de Roetestraat nog geen riolering aanwezig.

Al het afvalwater van de Lintsesteenweg komt momenteel nog in de beek terecht. Bovendien is het fietspad er in zeer slechte staat. "Inderdaad, in dat deel van de Lintsesteenweg ligt nog één van de minst aangename fietspaden van Duffel. Bovendien is het echt niet meer van deze tijd dat al het afvalwater er nog rechtstreeks de beek inkomt, waarna het in de Arkelloop belandt. Een vervelende situatie. Nu kan de zoektocht starten naar een studiebureau om dit wegen- en rioleringsproject uit te tekenen", zegt een hoopvolle Staf Aerts (Groen), schepen van Openbare Werken. In totaal gaat het om ongeveer 450 meter rioleringswerken. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 750.000 euro. "Voor de rioleringswerken kan het gemeentebestuur rekenen op een subsidie van 75 procent van de Vlaamse Milieumaatschappij. Ook voor de vernieuwing van het fietspad zijn er subsidies ter beschikking", klinkt het.





Voorbereidingen

"Opnieuw kunnen we met de Lintsesteenweg de vernieuwing van een belangrijke invalsweg opstarten en ook de komende jaren ligt er nog heel wat werk op de plank. Op dit moment lopen de voorbereidingen voor de vernieuwing van de Notmeir, de Walemstraat, de Zandstraat en de Mechelsebaan", geeft de schepen nog mee.





(AVH)