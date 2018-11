Leerlingen en leerkrachten Ter Elst maken straten proper Antoon Verbeeck

School Ter Elst trok op vrijdag de straat op voor een grote Zwerfvuilopruimactie. 78 leerlingen en 20 leerkrachten van de school maakten de omgeving van de school afvalvrij. De buit: 15 volle vuilzakken en nog groot materiaal als paletten en autobanden. “Op onze school is november de afvalmaand. In deze maand organiseren we sensibiliserende acties naar leerlingen en leerkrachten toe om de bewustwording rond het afvalprobleem op onze aarde te verbeteren en aan te pakken”, zegt Ben Sas van Ter Elst.