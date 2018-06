Layla Grootaers, dochter van, komt op voor Open Vld MOEDER VAN DRIE HOOPT BETER TE DOEN DAN BIJ VERKIEZINGEN 2006 ANTOON VERBEECK

02u47 0 Duffel Layla Grootaers (43), dochter van zanger, presentator en schepen in Lier Walter Grootaers, komt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op voor Open Vld Duffel. Layla, naar wie het nummer 'Layla' van De Kreuners werd genoemd, staat op de derde plaats van de lijst.

De appel valt meestal niet ver van de boom. Ook niet in de familie Grootaers zo blijkt. Layla Grootaers hoopt, net als haar vader Walter in Lier, in oktober een mooi resultaat te boeken voor Open Vld. De moeder van drie woont nu zo'n twaalf jaar in Duffel en wil haar steentje bijdragen. "Dit zijn niet mijn allereerste stappen in de politiek. Twaalf jaar geleden kwam VLD&OK aankloppen. Ik woonde toen amper drie maanden in Duffel en vond het wat te vroeg om in de gemeentepolitiek te gaan. Uiteindelijk heb ik toch toegehapt en deed ik het redelijk goed qua voorkeursstemmen. Ik hoop nu in de eerste plaats om beter te doen dan twaalf jaar geleden en wil met Open Vld een aantal zetels bemachtigen", legt Layla uit.





En wat als een andere partij kwam aankloppen? "Eerlijk? Ik had dan gepast, denk ik. Mijn vader zit al jaren bij Open Vld en mijn moeder is in het verleden in Kontich opgekomen voor de partij." Papa Walter zou er geen probleem van maken. "Het is haar keuze. Wij zaten destijds met zes broers, die allemaal hun eigen politieke kleur hadden, rond de tafel te debatteren. Op gemeentelijk vlak speelt die kleur trouwens minder een rol. Het gaat dan om de mensen. Ik vind het alvast heel positief dat Layla deze stap zet. Als ze raad nodig heeft, weet ze mij wel te vinden", zegt Walter Grootaers. "Ik besef dat ik nog veel te leren heb, en dan komt zo'n vader goed van pas. Stel dat ik een zetel behaal, dan weet hij wel hoe ik de zaken moet aanpakken", zegt Layla.





Verkeer

"In het bijzonder wil ik me inzetten voor een nog betere verkeersveiligheid voor fietsers. De gemeente Duffel is op dat vlak goed bezig, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Als moeder van kinderen van vier, vijf en zeven jaar oud, merk ik ook dat er nood is aan meer publieke ruimtes voor gezinnen met kinderen. Deze legislatuur zijn er een aantal speelterreinen bijgekomen, maar die zijn niet allemaal geschikt voor kleine kinderen."





Open Vld Duffel, dat bij de vorige verkiezingen naast een plaatsje in de gemeenteraad greep, is er zeker van dat het met Lalay een sterke kandidaat wist te strikken. "Niet alleen een bekende naam maar vooral een straffe madam. Iemand met sociaal engagement en een groot hart voor Duffel", aldus voorzitter van de partij Denis Raveschot. Ook de partner van Layla Jimmy Poelmans komt op voor Open Vld. Zijn plaats op de lijst is nog niet bekend.