Kunstgrasveld voor jeugdspelers KFC Duffel 29 mei 2018

Het gemeentebestuur en voetbalclub KFC Duffel zullen samen werk maken van een kunstgrasveld aan het gemeentelijk sportcentrum Rooienberg. De club is al langer vragende partij voor een kunstgrasveld voor de jeugdploegen zodat er ook bij slecht weer getraind en gespeeld kan worden. "De heraanleg van het C-terrein is de ideale kans om dit jaar het al lang door KFC Duffel gevraagde kunstgrasveld te realiseren", zegt sportschepen Sofie Joosen (N-VA). "Het budget voor een gewoon voetbalveld was voorzien,0 maar met de bijdrage van de club kunnen we voor een kunstgrasveld gaan." (AVH)