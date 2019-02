Komst eerste buurtinformatienetwerk (BIN) van Duffel wordt voorbereid Antoon Verbeeck

28 februari 2019

17u22

Het gemeentebestuur van Duffel wil werk maken van een eerste buurtinformatienetwerk (BIN) in Duffel. Een BIN is een vorm van buurtpreventie waarbij burgers, zelfstandigen, bedrijven, de lokale politie en bestuurlijke overheid samenwerken om criminaliteit te bestrijden. Gemeenteraadslid Chris De Vos (N-VA) wou op maandagavond tijdens de raadszitting van het schepencollege weten of het de organisatie van een eerste BIN wil ondersteunen. “De mogelijke voordelen van een BIN zijn overduidelijk. Het bevordert niet alleen het veiligheids- en solidariteitsgevoel, maar kan ook bijdragen aan de bestrijding van criminaliteit. Uit cijfers blijkt dat er in 2018 in België 995 BIN’s actief waren. In Duffel is er vooralsnog geen BIN.” Burgemeester Sofie Joosen (N-VA) reageerde positief. “In politiezone Bodukap zijn er alleen BIN’s actief in Sint-Katelijne-Waver. Wij staan als gemeentebestuur dan ook helemaal achter de oprichting van een eerste BIN in Duffel en zullen hiervoor de nodige tijd en middelen uittrekken. Eerst en vooral organiseren we binnenkort een infoavond waar de lokale politie tekst en uitleg zal geven aan geïnteresseerde bewoners. Meer details hierover worden spoedig gecommuniceerd.”