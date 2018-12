Klopjacht naar inbrekers maar daders ontsnappen TVDZM

27 december 2018

17u00 2 Duffel In de omgeving van de brandweerkazerne in Duffel heeft de politie een grote zoekactie gehouden naar inbrekers. De bewoner van een woning in de Rechtstraat kreeg via zijn telefoon een melding van de inbraak in zijn woning.

“Via de telefoon werd er naar livebeelden gekeken”, klinkt het bij de politie. “Er werd een persoon aan een raam opgemerkt.” De politiezone Bodukap werd op de hoogte gebracht en ging ter plaatse. Alleen waren de daders op dat moment al gaan lopen. “Er is een zoekactie opgestart in de directe omgeving”, gaat de politie verder. “Daarbij kregen we ondersteuning van de helikopter van de Federale Politie alsook de collega’s uit Lier en de politiezone Hekla.” De politie schakelde ook een speurhond in. Die kon in de buurt een mogelijk spoor vinden maar de daders konden uiteindelijk ontkomen. Vermoedelijk gebruikten de daders een vluchtauto die klaar stond in de buurt. Bij de politie kregen ze maar een melding van een woninginbraak in Duffel binnen. De daders worden nog opgespoord.