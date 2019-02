Kleuters ‘t Kompas beloven elkaar eeuwige vriendschap met trouwplechtigheid Antoon Verbeeck

14 februari 2019

18u07 2

In een bomvolle gemeenteraadzaal van Duffel gaven vandaag vier, wel heel erg jonge, koppels elkaar het ja-woord. De trouwers kennen elkaar van de kleuterklas van basisschool ’t Kompas in Duffel, dat zo Valentijnsdag op een speciale manier wou vieren. De trouwstoet, met familieleden van de tortelduifjes, vertrok dan ook van de school richting het gemeentehuis. “We willen de kleuters laten kennismaken met een grote stap in het leven, namelijk trouwen”, vertelt juf Elke. “De voorbije week werkten de kleuters rond vriendschap, verliefd zijn en verschillende samenlevingsvormen. Vandaag ronden de kleuters het thema af met een huwelijk. In elke kleuterklas wordt samen met de kleuters een koppeltje gekozen dat elkaar belooft om altijd vriendjes te blijven.” Burgemeester Sofie Joosen en schepen van Burgerlijke stand Dirk Broes (beiden N-VA) voltrokken het huwelijk. Na de trouwceremonie vond er een receptie plaats in ‘t Kompas.