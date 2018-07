Kinderen testen erfgoedapp uit in fort 20 juli 2018

Kinderen van speelpleinwerking Domein de Locht hebben gisteren in het fort van Duffel een app uitgetest.





De fortenapp, gerealiseerd door de provincie Antwerpen, de vzw Kempens Landschap en de gemeenten Duffel, Nijlen, Puurs en Beveren, neemt de kinderen mee doorheen de geschiedenis van het fort. Dankzij de app leren ze onder andere waarom de treinen zo dicht bij het fort rijden en waarom bomen nuttig zijn bij beschietingen. "Met de erfgoedapp wordt een educatieve uitstap ook een echte beleving voor de kinderen", aldus gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), bevoegd voor Toerisme. De app is te downloaden via erfgoedapp.be.(AVH)