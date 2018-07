Kinderen klimmen en zweven in Muggenbergpark 05 juli 2018

In het Muggenbergpark langs de Hondiuslaan werden de nieuwe speeltoestellen gisteren uitgetest door kinderen van de speelpleinwerking en het jeugdopbouwwerk. "De speeltoestellen voor de grotere kinderen in het park waren aan vernieuwing toe. In samenspraak met de Duffelse jeugdraad werd beslist om de houten burcht die er stond te vervangen door een nieuwe klimcombinatie en een kabelbaan", deelt schepen van Jeugd An Verlinden (sp.a) mee. Het gemeentebestuur was voorzien op het warme weer en had voor de spelende kinderen een ijskarretje laten komen. Sinds kort staat er in het park ook een 'speeltoestel' voor volwassenen. In de nabijheid van de parking aan de Hondiuslaan staat er namelijk een 'Cross Trainer', een functioneel trainingssysteem dat bestaat uit verschillende klimrekken, verschuifbare gewichten en trainingslinten. Daarnaast zijn er drie stepplatformen van verschillende hoogtes en uitdagende grondschilderingen.





(AVH/