Kinderboeken gezocht voor rugzakproject 15 mei 2018

De bibliotheek van Duffel zoekt naar recente kleuter- en kinderboeken voor een rugzakproject. Samen met hun zorgleerkrachten krijgen deze zomer Duffelse schoolkinderen met leesmoeilijkheden of een anderstalige achtergrond de kans om een rugzak te vullen met tien boeken, die ze de hele zomervakantie mogen bijhouden. "In juni is het weer zover: dan trappen we het jaarlijkse rugzakproject af. Op die manier hopen we kleuters en kinderen te stimuleren om ook tijdens de zomermaanden hun Nederlands te oefenen", vertelt Nora Bertels (Groen), schepen voor Cultuur en Bibliotheek. Recente kinderboeken die in een vergeten hoekje liggen, worden in de bibliotheek dus met open armen ontvangen. "We zijn op zoek naar kleuter- en kinderboeken mét tekst, aangezien het doel van dit project het oefenen van de taal is. Boeken die nog in goede staat zijn, mag je voor zondag 17 juni bezorgen aan de bibliotheek of in de inleverbox stoppen", klinkt het. (AVH)