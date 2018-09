Kiliaan rolt het nieuwe schooljaar in ANTOON VERBEECK

03 september 2018

19u51 0

De leerlingen van basisschool Kiliaan in Duffel rolden gisteren het nieuwe schooljaar in. Aan de schoolpoort lagen turnmatjes, waarop de leerlingen al rollend de school binnen kwamen. Op de speelplaats werden ze opgewacht door de juffen, die hun mooiste prinsessenjurk hadden aangetrokken, en mochten de kinderen een wens doen. Nadien trokken ze de klas in om met gekleurde steentjes een ster in elkaar te knutselen. "Want bij Kiliaan is elke leerling een ster", klonk het.