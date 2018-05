Khatima Lahjaji is lijsttrekker van Team2570 25 mei 2018

Het nieuwe politieke project Team2570, met onder andere huidig schepen An Verlinden (sp.a) in de rangen, krijgt de 40-jarige Khatima Lahjaji als lijsttrekker. Lahjaji groeide op in Nederland en woont sinds 2009 in Duffel, waar ze coördinerend vrijwilliger is in Peuterspeelpunt De B(r)abbelaar, ondervoorzitter is van Daris, de Duffelse adviesraad voor internationale solidariteit, en de rol van vrijwillig zaalwachter vervult in sporthal Rooienberg. "De bestaansreden van Team2570 ligt in de ambitie om meer directe democratie te realiseren. Het niveau bij uitstek om hiermee te experimenteren is het lokale niveau. We willen vanuit onze basisprincipes van solidariteit en nabijheid burgers mobiliseren en bijdragen aan het politieke debat over de toekomst van Duffel", aldus Lahjaji. (AVH)