Kerkplein krijgt facelift 22 juni 2018

02u52 0

Een aannemer is gestart met het opknappen van het kerkplein in Duffel-West. Alle losliggende stenen worden terug op hun plaats gelegd en er wordt een speciale voegvulling voorzien om het onkruid weg te houden. "Het kerkplein, het kloosterplein en de voetpaden in de onmiddellijke omgeving van deze twee pleinen in Duffel-West worden allemaal aangepakt. De aannemer start eerst met het opnieuw goedleggen van losliggende stenen. Hoognodig, want het gaat om een gebied van 80 vierkante meter dat opnieuw wordt aangelegd. Nadien worden alle voegen in de pleinen en voetpaden van een speciale vulling voorzien. Dankzij deze voegvulling maakt onkruid hier geen kans meer", zegt Staf Aerts (Groen), schepen van Openbare Werken. De werken zelf duren twee weken. Nadien mogen er een week lang geen auto's over rijden. De kostprijs van de werken bedraagt 126.719,77 euro. (AVH)