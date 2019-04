Jongeren mogen mening geven over nieuwe fuifzaal Antoon Verbeeck

04 april 2019

Jongeren die mee willen nadenken over de nieuwe fuifzaal van Duffel mogen zich aanmelden bij de gemeente. Het gemeentebestuur is van mening dat de huidige fuifzaal @De Locht verouderd en te klein is. “Tijd dus voor een nieuwe fuifzaal. Hoe die eruit zal zien? Daarvoor hebben we de insteek van de jongeren nodig. De nieuwe fuifzaal moet tegemoet komen aan de noden en behoeften van de jongeren en tegelijkertijd zo weinig mogelijk hinder geven aan de omwonenden”, zegt schepen van Jeugd Dirk Broes (N-VA). Duffelaars die tussen de 16 en 30 jaar oud zijn mogen hun mening geven Het komende jaar wordt er een vijftal keer samengezeten. Wie interesse heeft, dient zich voor 23 april aan te melden via de gemeentelijke website www.duffel.be/fuifzaal.