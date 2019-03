Jeugdboekenmaand in Duffelse bib Antoon Verbeeck

21 maart 2019

09u05 0

Net zoals ieder jaar zet de bibliotheek van Duffel tijdens de maand maart de jeugdboekenmaand in de kijker. Naast voorstellingen voor de basisscholen uit Duffel en activiteiten voor de kleuterklassen, organiseert de bib tijdens het weekend ook heel wat voor de jonge bezoekers.

“Op zondag 24 en 31 maart zijn alle kinderen welkom voor een gevarieerd programma vol leuke activiteiten”, vertelt Lili Stevens (CD&V), schepen van bibliotheek. “Zo is er onder andere op zondag 24 maart een optreden van de kinder- en jeugdvolksdansgroep Kinnebaba en zullen de leerlingen van De Kunstfabriek optreden op zondag 31 maart.”

Ook tijdens de schooluren wordt er een programma voorzien, aangepast aan het thema en de verschillende leeftijdscategorieën. Zo kunnen leerlingen genieten van een voorstelling van Studio Gekko, vertelt Theater Tieret de geschiedenis van een sprookjessprokkelaar en zijn er voorleessessies van de Duffelse jeugdauteur Chris De Backer en Vera Van Renterghem, bekend van de succesvolle Oscar Cookverhalen. “Net als vorig jaar werken we samen met de studenten kleuteronderwijs van de Thomas More hogeschool. De leerrijke activiteiten en workshops die zij vorig jaar organiseerden voor de kleuterklassen waren een groot succes, en we zijn dan ook opgetogen dat ze voor deze editie opnieuw willen samenwerken”, aldus Sandra Maes, coördinator van de bib.