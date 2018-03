Jeugdboekenmaand in bib 07 maart 2018

02u36 0

De Duffelse bibliotheek organiseert deze maand heel wat activiteiten voor de jeugd, in het kader van de jeugdboekenmaand. Het thema dit jaar is 'Eureka, Wetenschap en techniek'. Tijdens elke zondag van maart valt er wel iets te beleven in de bib, van een clown tot een verhalenfestival en workshops. Nieuw is de samenwerking met de studenten van de leerkrachtenopleiding van de hogeschool Thomas More. Zij gaan voor de kleuters speelhoeken in de bib uitwerken en enkele klasjes begeleiden. (AVH)