Ivan Blauwhoff nieuwe fractieleider van N-VA Antoon Verbeeck

29 januari 2019

Ivan Blauwhoff is de nieuwe fractieleider in de gemeenteraad van meerderheidspartij N-VA. De 45-jarige Blauwhoff wordt zo de leider van de grootste fractie in de Duffelse gemeenteraad. “Het is een hele eer om aangeduid te worden als fractieleider. Als grootste fractie willen we de komende zes jaar opnieuw onze stempel drukken en zoveel mogelijk punten van ons N-VA programma uitvoeren voor een leefbaar en bruisend Duffel”, aldus Blauwhoff. N-VA Duffel telt deze legislatuur tien gemeenteraadsleden, waaronder burgemeester Sofie Joosen, gemeenteraadsvoorzitter Rita Bellens en schepenen Theo Boel en Dirk Broes. “Met Ivan komt er een ervaren raadslid aan het hoofd van onze fractie. Tijdens de vorige legislatuur heeft hij de nodige ervaring opgedaan, de eerste jaren als schepen en ook daarna als gemeenteraadslid was hij een meerwaarde voor onze partij in de gemeenteraad. Ivan kent de Duffelse dossiers zeer goed en is dus de geknipte figuur om onze raadsleden, zeker de nieuwverkozenen, te begeleiden”, aldus de burgemeester.