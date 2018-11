Inwoners kunnen plantenpakket Behaagactie afhalen Antoon Verbeeck

30 november 2018

De gemeente Duffel organiseerde in samenwerking met Natuurpunt dit jaar opnieuw een verkoop van streekeigen planten. Tijdens de Behaagactie 2018 werden 398 plantenpakketten verkocht aan 68 Duffelse gezinnen, dat is 7 procent meer dan vorig jaar. Mensen die een plantenpakket bestelden, kunnen dat afhalen op zaterdag 1 december tussen 10 en 12 uur bij het technische centrum in de Norbertijnerlei 40 in Duffel.