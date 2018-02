Hagebeek heeft weer volwaardige brug 27 februari 2018

De Hagebeek, op de grens van Duffel met Lier, heeft opnieuw een volwaardige brug. Twee jaar geleden werd de toenmalige brug door een onbekende afgebroken. De GR12, een internationale wandelroute van Amsterdam naar Parijs, was zo een tijd onderbroken. "Er lag voor even een tijdelijke houten overbrugging, maar nu ligt er opnieuw een degelijke in beton. Als gemeente hebben we ons geëngageerd om samen met Regionaal Landschap Rivierenland aan de brug een rusthoekje met een eiken picknickbank te creëren", zegt schepen van Milieu en Natuur in Duffel Nora Bertels (Groen).





De nieuwe overbrugging werd aangelegd door enkele buurtbewoners. De gemeente Duffel zal aan de brug ook nog enkele bomen planten. (AVH)