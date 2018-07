Guy De Wilder duwt lijst Open Vld 19 juli 2018

Voormalig gemeenteraadslid en afdelingsvoorzitter van Open Vld Duffel Guy De Wilder zal tijdens de verkiezingen de lijst van zijn partij duwen. De lijst van Open Vld Duffel is zo goed als klaar, maar gedreven kandidaten mogen zich nog steeds melden. "Onze ambitie is niets minder dan deelname aan het bestuur. Geen loze beloften maar 'gewoon doen'. Zo willen we dat de beloofde fuifzaal er nu eindelijk komt. En het moet ook allemaal een beetje sneller gaan. Dat projecten zoals de verbouwing van Cinema Plaza, de beloofde turnzaal en de uitbouw van een gemeenschapscentrum na zes jaar besturen nog steeds niet klaar zijn, is niet te begrijpen. De leefbaarheid zowel op vlak van mobiliteit, veiligheid alsook de netheid van onze gemeente vormen de rode draad in ons verkiezingsprogramma", deelt De Wilder mee. (AVH)