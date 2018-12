Groot dictee in Duffelse bib Antoon Verbeeck

04 december 2018

Bijna 70 Vlaamse bibliotheken organiseren ‘Het Groot Dictee heruitgevonden’ op vrijdag 7 december 2018. Ook de bibliotheek van Duffel doet mee. “Het gaat niet alleen om correct spellen. In plaats van abracadabra staan taalplezier en creativiteit centraal. Om te winnen heb je fantasie en taalvaardigheid nodig. Aan het eind wordt het ook nog eens heel spannend en dan spelen de zenuwen eveneens een rol. De winnaar sleept een gouden pen in de wacht, de tweede wint een zilveren pen”, zegt schepen van Bibliotheek Nora Bertels (Groen). De avond wordt gepresenteerd door de bekende Duffelse muzikant en docent woord Tom Kets van Huis Binnenweg. Het Dictee start om 20 uur in de Beethovenzaal van de bib. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Dat kan met een mailtje naar bibliotheek@duffel.be, telefonisch via 015/31.35.43 of aan de balie in de bib. Je kan ook gewoon als toeschouwer komen.