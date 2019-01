Groen wijst meerderheid op projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen Antoon Verbeeck

23 januari 2019

Oppositiepartij Groen wil dat het gemeentebestuur de Duffelse scholen warm maakt voor een projectoproep van Vlaanderen. Onlangs deed de Vlaamse overheid een oproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Schoolbesturen kunnen per vestigingsplaats één project indienen voor grondwerken, groenaanleg, sport- en spelinfrastructuur en maken kans op een subsidie van maximaal 15.000 euro per project. “Uit gesprekken die we vorig jaar voerden bleken vele Duffelaars nood te hebben aan groenere speelplaatsen voor hun kinderen en kleinkinderen. Daarnaast lezen we geregeld krantenartikels waarin staat dat kinderen en jongeren te weinig bewegen, hoewel bewegen positief is voor de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling. Dat terwijl sport- en speelterreinen van scholen vaak onderbenut zijn. Het zijn bedenkingen en bezorgdheden die over partijgrenzen heen leven”, richten raadsleden Anne Resseler Benjamin Van Wijnendaele zicht tot de meerderheid.

Het gemeentebestuur zou werk maken van dergelijk project en bovendien via de provincie een project in het kader van Milieuzorg op School indienen.