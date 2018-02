Groen licht voor nieuwe riolering 12 februari 2018

De gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver heeft het licht op groen gezet voor een riolerings- en wegenproject in de Lintseheide en Waterstraat. Deze straten op de grens met Duffel hebben nood aan een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Pidpa-HidroRio heeft hiervoor geld vrijgemaakt en zal de werken leiden. "Voor de afvoer van het afvalwater wordt een nieuwe riolering aangelegd onder de rijbaan. De afvoer van het regenwater zal voornamelijk gebeuren via de boordgrachten. Deze worden heraangelegd waar nodig", vertelt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). "Naast de Lintseheide en Waterstraat komt er ook nieuwe riolering in de Heidestraat. De Lintseheide en de Waterstraat krijgen een nieuw wegdek." De werken gebeuren in 2020 of 2021. (AVH)