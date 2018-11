Groen Duffel kritisch over bevoegdheidsverdeling Antoon Verbeeck

19 november 2018

08u38 0 Duffel Groen Duffel is teleurgesteld in de bevoegdheidsverdeling, die CD&V en N-VA eind vorige week bekend maakten.

“Niets vernieuwend en bovendien het onbegrijpelijke schrappen van de bevoegdheid Duurzame Ontwikkeling”, delen de huidige schepenen Staf Aerts en Nora Bertels (Groen) mee. “Verschillende cruciale nieuwe bevoegdheden ontbreken. Klimaat, Publieke Ruimte en Participatie en inspraak zijn allemaal nieuwe, belangrijke thema’s in lokaal beleid, maar waar Duffel met deze bevoegdheidsverdeling de boot van de toekomst mist. Zij kiezen er zelfs voor om de bevoegdheid Openbare Werken niet eens zes jaar bij dezelfde persoon te houden. Hier gaat kostbare tijd en kennis verloren.”

Groen, momenteel in de meerderheid, zetelt tijdens de volgende legislatuur in de oppositie. Naast de verdeling van de bevoegdheden is de partij ook kritisch over de gemiddelde leeftijd van het nieuwe college. “De nieuwe meerderheid doet nu ook alsof zij met dit bestuur inzetten op jongeren. Niets is minder waar. De gemiddelde leeftijd van dit nieuwe college ligt meer dan tien jaar hoger dan bij het schepencollege dat in 2013 aan trad. Zelfs na de voorziene wissels blijft dit schepencollege gemiddeld opvallend ouder. Dertigers zijn ook geen jongeren meer te noemen. Enkel bij Groen werd er echt ingezet op vernieuwing en verjonging en dus zal de 24-jarige Lise Switsers Groen als enige twintiger de stem van de Duffelse jongeren in de gemeenteraad laten horen.”