Gindief krijgt zes maanden met uitstel

24 december 2018

De rechter in Mechelen heeft een man uit Duffel schuldig bevonden aan de diefstal van zes flesjes gin. De drank werd gestolen tijdens een bezoek aan een drankcentrale. “De man stak de flesjes in zijn jas”, zei openbaar aanklager Nele Van Looy bij de behandeling van de zaak. “Via camerabeelden en een medewerkster die de nummerplaat van beklaagde kon noteren, werd meneer geïdentificeerd als dader.” De man werkte ook niet meteen mee. Zo beriep hij zich tijdens het onderzoek meermaals op zijn zwijgrecht. Op zitting werden de feiten staalhard ontkend. Volgens hem ging het om een afrekening. “Bovendien is er op die camerabeelden niets te zien”, klonk het in de pleidooien van zijn advocaat. De rechter was het daar niet mee eens. Hij oordeelde dat de feiten bewezen waren en veroordeelde de man naast een celstraf van zes maanden met uitstel ook nog tot het betalen van een geldboete van achthonderd euro.