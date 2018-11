Gemeente zoekt huiswerkbegeleiders voor jongeren Antoon Verbeeck

25 november 2018

19u19 0

De gemeente zoekt huiswerkbegeleiders voor studenten van het secundair onderwijs. Als huiswerkbegeleider begeleid je taalzwakke jongeren bij het maken van schooltaken. “Je hebt veel aandacht voor leren leren en planmatig werk. Stiptheid, geduld, discreet omgaan met informatie en aandacht voor diversiteit zijn vereist. Taalondersteuning en huiswerkbegeleiding staan centraal”, staat er in het takenpakket. De huiswerkbegeleiding gebeurt elke dinsdag, behalve tijdens schoolvakanties, tussen 15.30 en 17 uur in Kasteel Gevers, Rooienberg 21. Heb je interesse of heb je meer info nodig, dan kan je contact opnemen met de gemeente via het nummer 015/30.72.92 of via welzijn@duffel.be